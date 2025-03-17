Аэропорты Москвы работают штатно в условиях снегопада

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Аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово работают штатно в условиях снегопада. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней.

Так, в аэропортах Шереметьево и Внуково заявили о работе в штатном режиме. В пресс-службе Внуково уточнили, что изменений в расписании в авиагавани нет. В Домодедово также отметили, что искусственные покрытия аэродрома очищены от снега, а все производственные системы работают стабильно.

"Домодедово является всепогодным аэропортом. Радиолокационное и светосигнальное оборудование аэродрома позволяет принимать самолеты в условиях любой видимости в соответствии с метеоминимумами экипажей воздушных судов", – пояснили в Домодедово, добавив, что службы аэропорта укомплектованы необходимым количеством людей и техники.

Ранее столичный комитет городского хозяйства предупредил, что к вечеру 17 марта прирост снежного покрова в Москве может достичь 1 сантиметра. Городские службы регулярно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

В свою очередь, синоптик Александр Шувалов отметил, что снег закончится к середине дня, после чего на небе вместо облачности появятся прояснения. Также переменная облачность сохранится 18–19 марта, во вторник и среду.