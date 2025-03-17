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17 марта, 14:15

Общество

Синоптики спрогнозировали холодную погоду в ближайшие дни

Синоптики спрогнозировали холодную погоду в ближайшие дни

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В последние дни в столице наблюдается сильная метель, что привело к многочисленным авариям на дорогах. Синоптики прогнозируют, что потепления в ближайшее время ожидать не стоит. Несмотря на ухудшение погодных условий, ситуация контролируется городскими службами.

На отдельных участках могут образоваться слабая гололедица и временные снежные покровы. Однако, по прогнозам, уже к концу недели морозы отступят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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