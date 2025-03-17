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17 марта, 12:15

Транспорт

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за трафика и непогоды

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за трафика и непогоды

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Москвичам рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за большого количества аварий и гололедицы. Кроме того, был приостановлен прокат электросамокатов и велосипедов.

По прогнозам ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца, в течение всей недели в столице вероятна мозаичная и слабая гололедица, а также выпадение кратковременного снежного покрова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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