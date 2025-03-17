Эксперт Елисеев: иризация стала причиной радужных облаков над Москвой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Радужные облака окрасили небо над столицей. Об этом Агентству "Москва" рассказал главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Алексей Елисеев.

Он объяснил, что такое явление называется иризацией. По словам Елисеева, она возникает из-за преломления света на мелких кристаллах льда, появившихся в атмосфере из-за похолодания.

В Москве в ближайшие дни ожидаются ночные морозы от 5 до 7 градусов, днем температура будет подниматься до плюс 1–3 градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ночь на вторник, 18 марта, станет самой холодной: в столице будет до минус 6–8 градусов, по области – до минус 12 градусов. Следующей ночью столбик термометра в Москве поднимется до минус 3 градусов, в Подмосковье – до минус 8 градусов.

