Синоптик Тишковец: январские морозы ударили в Центральной России минувшей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Январские морозы ударили в Центральной России в ночь на воскресенье, 16 марта. В Подмосковье температура местами опускалась до минус 15,7 градуса, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По данным специалиста, такая температура воздуха фиксировалась в Серебряных прудах. При этом подобные морозы соответствует многолетним показателям января. Зимний холод установился и в других регионах Центральной России, подчеркнул Тишковец. Он пояснил, что все они оказались в мешке радиационного холода.

Вместе с тем в Москве на фоне малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания, были зафиксированы самые низкие температурные показатели с начала весны. В частности, на базовой столичной метеостанции ВДНХ зарегистрировали минус 5,2 градуса. Однако этот показатель все же соответствует климатической норме марта.

Вместе с тем на Балчуге температура снижалась до минус 1 градуса, в Тушино зафиксировали минус 6,1 градуса, в Строгино – минус 4,3 градуса, в Бутово – минус 7,8 градуса, а в Новой Москве похолодало до минус 8,7 градуса.

Прогнозируется, что с 17 по 20 марта в Московском регионе установится зимний режим погоды с отрицательными температурами. В понедельник и вторник, 17 и 18 марта, ночные температуры будут варьироваться в диапазоне минус 4–8 градусов, а днем воздух прогреется лишь до нулевой отметки.