Синоптик Вильфанд: зимняя температура ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зимний режим погоды с отрицательными температурами прогнозируется в Московском регионе с 17 по 20 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"В понедельник и вторник в Москве вполне зимняя погода, ночные температуры в диапазоне минус 4–8 градусов, днем – около нулевой отметки, но утром будет еще отрицательная температура", – отметил он.

По словам синоптика, такой показатель на 1–2 градуса ниже нормы. Как подчеркнул метеоролог, начиная с 20 марта ночные значения ожидаются около 0 градусов, а днем они повысятся до плюс 4–9 градусов.

При этом сильных осадков не ожидается.

Однако апрельская погода вновь вернется в столицу после 20 марта. В этот день в Москве установится около 7–9 градусов тепла, позже температура поднимется до 10–12 градусов.

Между тем сильный снег был установлен местами в столичном регионе в субботу, 15 марта. Умеренным он был в Серпухове и сильным в Кашире.

