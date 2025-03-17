Диетолог Богданова: похудение нужно начинать с употребления продуктов зеленого цвета

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Начинать похудение без ущерба для организма нужно с продуктов зеленого цвета – салата, огурца, кабачка. Об этом в интервью радио Sputnik заявила диетолог, нутрициолог, психолог Зоя Богданова.

"Это самый легкий рецепт здоровья", – сказала эксперт.

Также стоит исключить из рациона продукты с высоким гликемическим индексом, особенно хлебобулочные изделия и сладости. Не стоит забывать и о водном балансе – специалист советует выпивать хотя бы по три стакана воды в день.

"Помимо этого, важна физическая активность – системное занятие спортом или же в качестве альтернативы прогулки на улице в течение 20–30 минут", – указала Богданова.

Кроме того, важнейшим фактором успеха в борьбе с лишними килограммами является дисциплина. По словам диетолога, нужно заставить себя начать выполнять действия на регулярной основе. Также в деле похудения может мешать отсутствие концентрации.

"Людям необходимо сконцентрироваться на задаче, сделать ее для себя приоритетной", – пояснила Богданова.

Сбросить вес не поможет и гречка, сообщает Life.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину. По ее словам, снижение калорийности действительно может позволить организму сбросить лишние килограммы, но всего одного дня для этого недостаточно.

"Длительное употребление только гречки, несмотря на ее пользу, негативно скажется на организме из-за нехватки необходимых веществ. Это не улучшит обмен веществ и может усугубить причины лишнего веса", – рассказала Соломатина.

Другой миф, связанный с гречкой, основан на том, что крупа якобы может заменить мясо из-за содержания в ней всех аминокислот. Но в действительности белок из гречки усваивается лишь на 60%, поэтому продукт никак не сможет заменить мясо.

Третий миф – гречка полезна при сахарном диабете и не приводит к лишнему весу. На самом деле все зависит от количества съеденного, пояснила Соломатина.

Также некоторые утверждают, что зеленая гречка якобы значительно полезнее коричневой. В зеленой действительно чуть больше витаминов, но это не настолько существенно, чтобы делать на этом акцент, заключила диетолог.



Семейный нутрициолог Юлия Попова, в свою очередь, отметила, что самыми полезными фруктами на завтрак являются грейпфруты, киви и ананасы, так как они дадут заряд бодрости благодаря содержанию витамина С, сообщает News.ru.

"Их нельзя есть натощак, так как они сильно раздражают слизистые", – указала Попова.

При этом продукты при правильном употреблении помогут пищеварению из-за наличия энзимов – растительных ферментов. Бананы же можно есть натощак. Это хороший источник калия и сложных углеводов. Бананы, в частности, помогут защитить слизистые от агрессивного воздействия других продуктов. Но выбирать стоит слегка зеленоватые плоды, так как в них меньше сахаров.

"Авокадо, пожалуй, самый питательный фрукт. Он богат витаминами С, А и Е, полезными ненасыщенными жирами и клетчаткой и гарантирует насыщение на долгое время, так как достаточно калориен. При этом сахара в нем немного, поэтому его хорошо есть тем, кто следит за уровнем сахара в крови. А еще авокадо сочетается с несладкими блюдами, например яйцами и хлебом", – заключила Попова.

Ранее специалисты посоветовали россиянам употреблять фрукты, овощи, сухофрукты и ягоды при каждом приеме пищи. Они должны занимать половину тарелки, а норма по потреблению в сутки составляет суммарно 400–500 граммов. Овощей, зелени и салатов должно быть больше, чем фруктов и сухофруктов.

