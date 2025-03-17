Москвичам напомнили о рубрике "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает интересные городские события глазами зрителей. Если по пути встречаются аварии, пожары, необычные происшествия или просто что-то любопытное – можно снять видео и отправить его в редакцию.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.