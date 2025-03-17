Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 11:30

Общество

Москвичам напомнили о рубрике "Что вообще происходит"

Москвичам напомнили о рубрике "Что вообще происходит"

"Доктор 24": гинеколог рассказала, как беременность влияет на внешность и здоровье женщины

"Это Москва. Общество": кому за 100

В столице выпало четыре сантиметра снега

Мэр Москвы объявил о начале приема заявок на чемпионат "Абилимпикс-2025"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 50% 17 марта

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 743 мм ртутного столба 17 марта

Ямальцы связали шарф длиной 50 метров

"Утро": скорость ветра в Москве достигнет 6 м/с 17 марта

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает интересные городские события глазами зрителей. Если по пути встречаются аварии, пожары, необычные происшествия или просто что-то любопытное – можно снять видео и отправить его в редакцию.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика