Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 09:22

Происшествия

Арестованная бывшая вице-президент "Оборонстроя" Ясакова имеет иностранный ВНЖ

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Бывшая вице-президент компании "Оборонстрой" Ирина Ясакова, арестованная по делу о мошенничестве, имеет вид на жительство и недвижимость в другой стране. Это следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Сторона защиты, которая просила смягчить Ясаковой меру пресечения на домашний арест, мотивировала свое требование тем, что бывшая вице-президент компании "Оборонстрой" по своей инициативе участвовала в следственных мероприятиях. Кроме того, она добровольно сдала следователю загранпаспорт.

Адвокат Ясаковой также обратил внимание на то, что доказательств причастности женщины к мошенничеству нет.

"Фактически предметом расследования являются гражданско-правовые отношения", – указал правозащитник.

Ясакова была отправлена в СИЗО в конце ноября 2025 года. По предварительным данным, бывшего вице-президента "Оборонстроя" подозревают в мошенничестве с 786 миллионами рублей во время банкротства компании в 2021 году.

Женщине предъявляли обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также


происшествия

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика