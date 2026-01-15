Арестованная бывшая вице-президент "Оборонстроя" Ясакова имеет иностранный ВНЖ

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Бывшая вице-президент компании "Оборонстрой" Ирина Ясакова, арестованная по делу о мошенничестве, имеет вид на жительство и недвижимость в другой стране. Это следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Сторона защиты, которая просила смягчить Ясаковой меру пресечения на домашний арест, мотивировала свое требование тем, что бывшая вице-президент компании "Оборонстрой" по своей инициативе участвовала в следственных мероприятиях. Кроме того, она добровольно сдала следователю загранпаспорт.

Адвокат Ясаковой также обратил внимание на то, что доказательств причастности женщины к мошенничеству нет.

"Фактически предметом расследования являются гражданско-правовые отношения", – указал правозащитник.

Ясакова была отправлена в СИЗО в конце ноября 2025 года. По предварительным данным, бывшего вице-президента "Оборонстроя" подозревают в мошенничестве с 786 миллионами рублей во время банкротства компании в 2021 году.

Женщине предъявляли обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

