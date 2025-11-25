Обвиняемая в мошенничестве бывший вице-президент "Оборонстроя" обжаловала арест

Фото: телеграм-канал Mash

Адвокат бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирины Ясаковой направил в Таганский суд Москвы апелляцию на арест своей подзащитной по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС рассказали в инстанции.

Пока дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде не назначена.

Ясакова была заключена под стражу 21 ноября. Во время заседания сторона защиты просила отправить ее под домашний арест.

По предварительным данным, бывшего вице-президента "Оборонстроя" подозревают в мошенничестве с 786 миллионами рублей во время банкротства компании в 2021 году. Ясаковой уже предъявлено обвинение. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

