Бывший вице-президент "Оборонстроя" Ясакова арестована по делу о мошенничестве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Таганский суд Москвы заключил под стражу бывшего вице-президента компании "Оборонстрой" Ирину Ясакову по делу от мошенничестве в особо крупном размере. Это следует из картотеки судебных дел столицы.

Мера пресечения была избрана Ясаковой 21 ноября. По предварительным данным, бывшего вице-президента "Оборонстроя" подозревают в мошенничестве с 786 миллионами рублей во время банкротства компании в 2021 году.

Ясакова была депутатом Заксобрания Вологодской области, а также работала на должности гендиректора СРО НП РОС "Обронэнерго". Помимо этого, бывший вице-президент "Оборонстроя" написала книгу "Женщина и ее карьера".

Ранее в Дагестане суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего депутата районного собрания Кизилюртовского района по делу о хищении более 5 миллионов рублей из бюджета. Также ему было предписано выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Следствие выяснило, что весной 2023 года подсудимый убедил жителей Кизилюртовского района в том, что им положена единовременная выплата в 50 тысяч рублей. Под этим предлогом он получил копии их личных данных. Затем чиновник подготовил поддельные документы.

Благодаря этому на счета граждан, которые не знали о планах депутата, из бюджета республики было незаконно переведено более 5 миллионов рублей. Эти деньги злоумышленник обналичил и присвоил.