03 февраля, 13:41

Город

Столичные службы организовали работы по вывозу снежных валов

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы ведут работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов после снегопада. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме, также работает тяжелая техника. Водителей призвали быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

В течение светового дня специалисты очищают от снега и наледи крыши домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Места работ огорожены лентами и специальными заграждениями.

"Просим горожан быть внимательными, автомобилистов – не парковать автомобили в зоне производства работ", – добавили в комплексе.

Ранее в Объединении административно-технических инспекций Москвы напомнили, что столичному бизнесу необходимо очищать кровли нежилых зданий от снега и льда. За непринятие указанных мер юрлицам грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве до 7 февраля

