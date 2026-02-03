03 февраля, 13:41Город
Столичные службы организовали работы по вывозу снежных валов
Работы продолжаются в круглосуточном режиме, также работает тяжелая техника. Водителей призвали быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.
В течение светового дня специалисты очищают от снега и наледи крыши домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Места работ огорожены лентами и специальными заграждениями.
"Просим горожан быть внимательными, автомобилистов – не парковать автомобили в зоне производства работ", – добавили в комплексе.
Ранее в Объединении административно-технических инспекций Москвы напомнили, что столичному бизнесу необходимо очищать кровли нежилых зданий от снега и льда. За непринятие указанных мер юрлицам грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
