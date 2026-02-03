19 вузов приглашают участников "Московского долголетия" на занятия

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

19 ведущих российских вузов приглашают участников "Московского долголетия" на занятия, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На базе вузов действует более 300 бесплатных групп для занятий по различным направлениям. Самые популярные – "Графический дизайн", "Создание сайтов и веб-дизайн", "Специалист по здоровому питанию". Ракова отметила, что образовательное направление в 2025 году выбрали более 170 тысяч участников проекта.

"Мы видим, что для старшего поколения москвичей образование – в том числе инструмент адаптации к современным тенденциям и технологиям. Поэтому в новом учебном году для участников проекта подготовили новые программы обучения: "Практика работы в нейросетях", "Арт-терапия", "Продвижение и продажи в интернете", – подчеркнула вице-мэр.

Например, Московский государственный университет имени Ломоносова предлагает участникам проекта изучить гуманитарные науки: исторический факультет приглашает на цикл лекций "Российская империя: общество, политика и культура", а философский – на курс "История русской философии" и "Отечественное искусство советского периода".

Повысить уровень правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства приглашают в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Участникам проекта расскажут, как разобраться в тонкостях управления многоквартирным домом, и разберут актуальные законодательные изменения. Кроме того, в университете есть программы, посвященные изучению английского и французского языков.

В Строгановском университете открыта литературная мастерская – участников обучат акварельной живописи и расскажут о декоративных техниках прикладной живописи, а также помогут освоить основы академического рисунка с натуры. В рамках "Серебряного университета" можно пройти курс профпереподготовки.

Новые программы, такие как "Практика работы в нейросетях", "Арт-терапия" и "Продвижение и продажи в интернете", появятся в университете "Синергия". Кроме того, это программы дополнительного образования, которые предполагают получение сертификата.

Помимо занятий в вузах, в образовательный блок проекта входит изучение более 10 иностранных языков, краеведение, лекции по искусству и многое другое. Для того чтобы присоединиться к "Московскому долголетию", необходимо оставить заявку на сайте или лично в любом центре проекта или в офисе "Мои документы".

Ранее "Московское долголетие" и мессенджер MAX запустили совместный обучающий курс по освоению указанной платформы. Программа состоит из 6 занятий, в ходе которых участникам расскажут о создании профиля, работе с групповыми чатами и видеозвонками, а также о настройках конфиденциальности и безопасности.

