16 декабря, 12:13

Технологии

"Московское долголетие" совместно с MAX создали курс по освоению мессенджера

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

"Московское долголетие" и мессенджер MAX запустили совместный обучающий курс "Освой MAX", предназначенный для жителей столицы старше 55 лет, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Курс состоит из шести практических занятий, в рамках которых участники научатся создавать профиль, работать с групповыми чатами и видеозвонками, управлять настройками конфиденциальности и безопасности, а также отправлять голосовые сообщения и записывать видеокружки. При желании каждый урок можно пройти повторно.

Пройти обучение могут все москвичи соответствующего возраста в 11 флагманских центрах московского долголетия. В дальнейшем программа будет распространена на всю сеть центров и партнеров проекта. Самые активные участники получат фирменные сувениры.

"В MAX зарегистрированы около 10 миллионов пользователей старшего поколения. Наша цель – помочь людям почувствовать себя уверенно в новом продукте и освоить все основные сценарии использования мессенджера, чтобы быть на связи с близкими в России и за рубежом в любое время", – отметил директор по продукту MAX Евгений Ширинкин.

В пресс-службе цифровой площадки напомнили, что общая аудитория мессенджера по состоянию на середину ноября превысила 55 миллионов пользователей.

Замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов подчеркнул, что участники "Московского долголетия" не отстают от развития современных технологий. Согласно ряду проведенных социологических исследований, 90% пользователей интернета старшего возраста считают, что онлайн-сервисы упрощают многие процессы.

"Теперь в проекте "Московское долголетие" участники могут получить и полную информацию об использовании национального мессенджера и его функциональностях", – добавил Филиппов.

Ранее в рамках "Московского долголетия" запустили масштабный проект "Диалог поколений: услышать друг друга", направленный на улучшение отношений между старшими и младшими членами семьи.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что эксперты проекта предоставят участникам практические инструменты для улучшения коммуникации, помогут разобраться в конкретных жизненных ситуациях при помощи квалифицированных психологов Московского института психоанализа.

технологиигород

