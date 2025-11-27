Посещать занятия "Московского долголетия" поможет приложение "Мой id"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для посещения занятий "Московского долголетия" горожане могут воспользоваться приложением "Мой id", в которое можно загрузить СНИЛС или карту москвича. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Приложение "Мой id" функционирует с 2023 года. В него можно добавить документы, которые при необходимости будут появляться в виде QR-кода или штрихкода.

"Теперь при посещении занятий проекта "Московское долголетие" достаточно показать штрихкод СНИЛС или карты москвича из приложения", – уточнили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Чтобы пользоваться штрихкодами документов, нужно скачать на смартфон приложение "Мой id" и авторизоваться в нем с помощью учетной записи портала mos.ru. Затем следует нажать на кнопку "Управление документами" в правом верхнем углу. Во вкладке "Документы" необходимо активировать переключатель "СНИЛС" или "Карта москвича". После этого документы появятся на главном экране.

Воспользоваться штрихкодом карты москвича можно и для получения скидок в магазинах – партнерах программы лояльности, а также в качестве читательского билета в библиотеках, если он привязан к карте.

Приложение "Мой id" также будет полезно для столичных многодетных семей. Они могут воспользоваться электронным удостоверением многодетной семьи для посещения различных мероприятий бесплатно или со скидкой. QR-код документа предъявляется в кассах культурных учреждений.