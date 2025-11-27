Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 14:16

Технологии

Посещать занятия "Московского долголетия" поможет приложение "Мой id"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для посещения занятий "Московского долголетия" горожане могут воспользоваться приложением "Мой id", в которое можно загрузить СНИЛС или карту москвича. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Приложение "Мой id" функционирует с 2023 года. В него можно добавить документы, которые при необходимости будут появляться в виде QR-кода или штрихкода.

"Теперь при посещении занятий проекта "Московское долголетие" достаточно показать штрихкод СНИЛС или карты москвича из приложения", – уточнили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Чтобы пользоваться штрихкодами документов, нужно скачать на смартфон приложение "Мой id" и авторизоваться в нем с помощью учетной записи портала mos.ru. Затем следует нажать на кнопку "Управление документами" в правом верхнем углу. Во вкладке "Документы" необходимо активировать переключатель "СНИЛС" или "Карта москвича". После этого документы появятся на главном экране.

Воспользоваться штрихкодом карты москвича можно и для получения скидок в магазинах – партнерах программы лояльности, а также в качестве читательского билета в библиотеках, если он привязан к карте.

Приложение "Мой id" также будет полезно для столичных многодетных семей. Они могут воспользоваться электронным удостоверением многодетной семьи для посещения различных мероприятий бесплатно или со скидкой. QR-код документа предъявляется в кассах культурных учреждений.

Собянин: за 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

Читайте также


технологииобществогород

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика