Сергей Боярский: портал mos.ru – яркий пример, как Москва развивает технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал mos.ru за 10 лет смог изменить жизнь москвичей. Таким выводом поделился с Агентством "Москва" депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Портал mos.ru – это яркий пример того, как в Москве развиваются технологии", – подчеркнул он.

Боярский отметил, что сегодня жителю столицы не нужно ходить в различные учреждения за справками, ждать своей очереди в коридорах. Более 15,9 миллиона человек доверяют решение этих и других задач порталу.

Пользователям mos.ru доступно свыше 450 сервисов: от оплаты счетов за услуги ЖКХ и проверки школьной успеваемости ребенка до планирования отдыха и досуга.

Парламентарий признался, что еженедельно бывает в родном Петербурге, но при этом много времени проводит и в Москве, поэтому тоже пользуется mos.ru.

"Например, на mos.ru можно записаться в поликлинику на вакцинацию. Уже пользовался этой услугой и сейчас планирую вакцинироваться от гриппа", – поделился он.

Боярский упомянул о пользе платформ "Активный гражданин" и "Электронный дом", а также сервиса "Мосбилет", который помогает участвовать в культурной жизни столицы.

Ранее вклад mos.ru в поддержку и развитие культуры отметил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра "Современник" Владимир Машков. По его мнению, сервис стал по-настоящему живым и нужным всем москвичам.

