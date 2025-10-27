Владимир Машков отметил вклад mos.ru в поддержку и развитие культуры

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Портал mos.ru способствует поддержке и развитию искусства. Об этом заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московского театра "Современник" Владимир Машков.

Он отметил, что сервис стал по настоящему живым и нужным всем москвичам.

"Сегодня особенный день – 10 лет обновленному интернет-порталу mos.ru. <…> Преобразил он и культурную жизнь столицы. Mos.ru выполняет важную задачу – объединяет, поддерживает и развивает различные виды искусства Москвы", – приводит слова Машкова Агентство "Москва".

Кроме того, добавил народный артист, благодаря сервису "Мосбилет" жители столицы могут легко приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы. Это помогает сделать культуру доступнее для каждого.

Машков поздравил всех причастных к созданию и развитию портала, а также пожелал совершенствоваться дальше.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что портал mos.ru за 10 лет стал ядром цифровой экосистемы Москвы, представляющей свыше 450 услуг и сервисов. В 2015 году столичные власти запустили обновленную версию платформы. С того момента количество обращений выросло в 10 раз. Также граждане для получения услуг могут воспользоваться различными мобильными приложениями.