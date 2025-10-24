Москвичи подали свыше 46 тысяч заявок на получение госуслуг в сфере градостроительства

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С января по сентябрь 2025 года москвичи подали свыше 46 тысяч обращений на получение государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства через портал mos.ru, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Это на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Ефимов отметил, что больше 90% услуг перевели в электронный вид. Кроме того, 37 тысяч обращений специалисты комитета по архитектуре и градостроительству Москвы одобрили, это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В частности, значительно увеличилось число обращений за государственной услугой "Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства" – на 20%, и почти в два раза больше заявок по ней было одобрено", – подчеркнул вице-мэр.

Также с начала года поступило более 26 тысяч обращений на получение услуги "Приемка исполнительной документации для сводного плана подземных коммуникаций и сооружений", выдано около 11 тысяч положительных решений, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Правительство Москвы делает ставку на цифровизацию и упрощение взаимодействия с городскими службами – большая часть заявок подается онлайн, а отследить их можно в личном кабинете. Это удобно для собственников недвижимости, для застройщиков и представителей малого бизнеса, которые реализуют в городе свои проекты.

