Многодетные москвичи могут бесплатно посетить музеи с приложением "Мой id"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Родители и дети из столичных многодетных семей могут бесплатно или со скидкой посетить свыше 100 культурных площадок города, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

При этом все льготы при покупке билетов они могут получить по цифровому удостоверению в приложении "Мой id". QR-код документа предъявляется в кассах культурных учреждений, уточнили в департаменте информационных технологий.

С начала 2025 года за услугой присвоения льготного статуса многодетной семьи на mos.ru обратились более 75 тысяч раз. Цифровое удостоверение доступно всем членам семьи, добавили в ведомстве.

Электронный документ равнозначен бумажному. Чтобы добавить его в приложение "Мой id", нужно авторизоваться, открыть настройки и перейти в раздел "Управление документами". Во вкладке "Документы" следует активировать переключатель "Цифровое удостоверение многодетной семьи".

Многодетные семьи, используя этот документ, могут посетить Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В его фондах хранится около 700 тысяч экспонатов, которые относятся к разных эпохам – начиная с Древнего Египта и заканчивая началом XXI века.

Также москвичи могут провести время с семьей в Доме-музее И. С. Тургенева и Московском государственном музее С. А. Есенина.

Для тех, кто хочет пополнить знания о космосе, рекомендуется посетить Музей космонавтики. В его экспозиции представлены памятники достижений отечественной космонавтики: первые скафандры, искусственные спутники Земли, а также космические аппараты по изучению Луны и планет Солнечной системы. Коллекция насчитывает более 100 тысяч экспонатов.

Еще одно из любимых мест горожан всех возрастов – Московский зоопарк. В настоящее время в зоосаду проживает более 1,2 тысячи различных видов животных, птиц, рептилий и рыб.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России цифровую карту для многодетных, которая была бы аналогом "Пушкинской карты". По его словам, у многодетных семей есть различные льготы, однако родителям сложно искать информацию и условия, чтобы ими воспользоваться.

В частности, аналог "Пушкинской карты" помог бы россиянам ходить на спектакли и выставки без серьезных финансовых затрат.