В Госдуме напомнили о скидках на оплату ЖКУ для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России для многодетных семей действует скидка не менее 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) – отопление, воду, газ и электроэнергию, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

По словам парламентария, такая мера помогает снизить нагрузку на семейный бюджет и закреплена в жилищном законодательстве. В большинстве субъектов РФ также предусмотрены дополнительные меры.

В некоторых регионах скидка достигает 50%, а также распространяется на вывоз мусора и взносы на капремонт. Льготы предоставляются на одно жилое помещение, где зарегистрирована семья, и оформляются через органы соцзащиты или портал "Госуслуги", отметил собеседник издания.

Ранее депутат ГД Сергей Колунов сообщил, что повышенные пени за просрочку оплаты ЖКУ не будут начисляться до конца 2026 года. Он уточнил, что при расчете пеней и штрафов в этом и следующем годах используется размер ключевой ставки 9,5% годовых, действовавший в феврале 2022-го. Это сделано для поддержки граждан.