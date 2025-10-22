В ГД внесен проект о запрете отключения ЖКУ без решения суда

Фото: ТАСС/Роман Балаев

В России могут ввести запрет на приостановку или ограничение предоставления коммунальных услуг без решения суда. Соответствующий законопроект в Госдуму внесла группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Изменения предлагают ввести в Жилищный кодекс. Согласно поправкам, отключения ЖКУ собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах допускаются исключительно на основании вступившего в законную силу решения суда.

"(Законопроект. – Прим. ред.) вводит дополнительный механизм защиты граждан, <…> что позволяет предотвращать злоупотребления и учитывать социальную уязвимость отдельных категорий граждан", – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время исполнители коммунальных услуг вправе ограничивать или прекращать их предоставление в случае образования задолженности.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты ЖКУ. Его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца.

Изменение направлено на удобство оплаты для большинства граждан, получающих зарплату в этот период. За счет переноса также планируется устранить несоответствие и снизить количество задолженностей россиян по ЖКХ.

