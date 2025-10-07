Депутат ГД Милонов предложил создать аналог "Пушкинской карты" для многодетных

Фото: depositphotos/kalinovsky

В России нужно ввести цифровую карту для многодетных, которая стала бы аналогом "Пушкинской карты", заявил в беседе с Москвой 24 зампред комитета Госдумы (ГД) по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Он напомнил, что у многодетных семей есть разные льготы, включая посещение театров, цирков и парков. Тем не менее родителям бывает сложно постоянно искать информацию и необходимые условия для того, чтобы воспользоваться ими.

"Нужна единая картина доступных возможностей", – добавил парламентарий.

В частности, аналог "Пушкинской карты" мог бы позволить семьям ходить на спектакли и выставки без серьезных финансовых затрат, указал он.

Так депутат прокомментировал инициативу председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о создании сервиса, который позволил бы семьям бесплатно брать и отдавать детские товары. Общественница указывала, что родителям приходится тратить деньги на товары, которые используются лишь в течение нескольких месяцев.

Милонов подчеркнул, что такая мера поддержки могла бы быть очень эффективной. Он также выразил уверенность в том, что это не окажет резкого влияния на демографию, но реально поможет россиянам. Парламентарий обратил внимание, что много хороших вещей просто занимают место в квартире, когда дети подрастают, хотя их можно было бы отдать нуждающимся.

"Например, в Санкт-Петербурге успешно работают пункты проката детских вещей, где люди не только берут предметы, приобретенные за государственный счет, но и приносят ненужные коляски, ходунки, столы для кормления", – сказал депутат.

При этом специальный цифровой сервис для помощи семьям мог бы стать перспективным направлением, счел Милонов.

Ранее в Госдуме допустили снижение ставки по "Семейной ипотеке" до 4% в случае рождения третьего ребенка. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнял, что при рождении первенца будет повышенная ставка, но ниже рыночной – 12%, а рождение второго ребенка позволит взять ипотеку под 6%.

