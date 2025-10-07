Общественница Волынец предложила запустить в РФ "мам-шеринг" для поддержки семей

Фото: 123RF/4max

В России может быть создана уникальная социальная платформа "мам-шеринг", которая позволит семьям бесплатно обмениваться детскими товарами. Инициатива в Госдуму была направлена председателем Национального родительского комитета Ириной Волынец, сообщает Life.ru.

В своем обращении общественница отметила, что появление ребенка в семье часто сопряжено с существенными финансовыми затратами, особенно на товары, которые используются лишь в течение нескольких месяцев, но при этом стоят дорого.

"По мере взросления ребенка появляется потребность в новых товарах, а прежние имеют незначительный износ, при этом такие покупки представляют существенную статью расходов семьи", – уточнила Волынец.

По ее мнению, финансовые трудности не должны препятствовать россиянам в принятии решения о рождении ребенка.

"Важно, чтобы при принятии решения о рождении ребенка россиян не останавливала необходимость неизбежных сегодня расходов на детские товары: мебель, коляски, велосипеды и другие", – пояснила общественница.

Она выразила уверенность, что такой сервис станет значимой поддержкой для молодых семей и станет одним из факторов, способствующих росту рождаемости в стране.

Еще одной вспомогательной мерой в данном направлении может стать компенсация семьям с детьми затрат на аренду жилья и введение дополнительных льгот по ипотеке. По словам автора идеи, депутата ГД Сергея Миронова, государство может оплачивать 50% аренды при рождении первого ребенка, 75% – за второго, а за третьего – 100%.

Также парламентарий предложил снизить ставку ипотеки до 3% для семей с двумя детьми и до 2% для многодетных семей, а семьям с тремя детьми до 35 лет – предоставить беспроцентные ссуды. Это, по его мнению, повысит уверенность молодых семей в будущем и увеличит рождаемость.