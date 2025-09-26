В ГД предложили сократить рабочий день для беременных

Фото: depositphotos/AlexLipa

В России могут сократить рабочий день для беременных женщин до шести часов. Соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой направили депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду", передает РИА Новости.

Авторы инициативы предложили закрепить сокращение рабочего дня в Трудовом кодексе, а также обеспечить при этом сохранение полной заработной платы.

Как отметил глава думской фракции Сергей Миронов, данная мера позволит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки на организм женщины, которые могут негативно повлиять на течение беременности. Он напомнил, что этот период сопровождается значительной физиологической перестройкой.

"Они (работодатели. – Прим. ред.) вынуждают женщин во время беременности работать, как и прежде, а некоторые всеми неправдами даже пытаются добиться их увольнения по собственному желанию", – подчеркнул политик.

По его словам, депутаты также предлагают предоставлять декретный отпуск на любом сроке беременности.

В свою очередь, председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова указала на падение рождаемости в стране. Она подчеркнула, что для семей нужно создавать реальные условия для рождения детей.

"Считаем, что инициатива в целом будет способствовать уменьшению стресса и страха перед финансовыми потерями, повысит уверенность женщин в завтрашнем дне – а значит, будет укрепляться и желание стать мамой", – заключила глава думского комитета.

Ранее депутаты разработали законопроект, который позволит присутствовать на родах не только членам семьи, но и другим лицам. Согласно инициативе, любой человек с согласия роженицы сможет находиться в родильной палате.

По мнению парламентариев, близкие люди или специалисты могут оказать существенное влияние на эмоциональное состояние женщины во время родов.