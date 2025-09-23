Врач Балалаева: альтернативой парацетамолу для беременных может быть ибупрофен

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Беременные могут принимать ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства вместо парацетамола, рассказала Москве 24 врач, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Мария Балалаева.

Она отметила, что их разрешено принимать в ограниченном количестве в 1–2-м триместре, однако противопоказано в 3-м, поскольку возрастает риск преждевременного закрытия артериального протока (необходим для правильного перераспределения кровотока у плода – Прим. ред.).

"При этом необходимо помнить, что ибупрофен и напроксен могут вызвать другие риски, такие как гипертензия плода. Ацетилсалициловая кислота в качестве альтернативы парацетамолу может быть использована строго по показаниям врача, например в низких дозах в качестве профилактики преэклампсии", – добавила эксперт.

Она также подчеркнула, что парацетамол, один из наиболее часто назначаемых анальгетиков и жаропонижающих, нельзя назвать опасным препаратом для беременных. Длительные наблюдения показывают взаимосвязь между длительным частым приемом препарата и повышенным риском развития аутизма и СДВГ, однако причинно-следственная связь не доказана.

"Поэтому, возможно, в этом вопросе оказывают влияние сопутствующие факторы, такие как инфекции, воспаление, боль. Есть когортные исследования и метаанализы, указывающие на связь повышения риска аутизма и СДВГ при применении парацетамола. К примеру, у детей с высокими уровнями парацетамола в пуповинной крови риск развития аутизма в 3,62 раза выше", – пояснила Балалаева.

Однако исследование является ассоциацией, а не доказательством вреда парацетамола, поскольку большинство полученных данных были наблюдательными, уточнила эксперт. Женщины принимали препарат из-за боли или инфекции, которые могли быть связаны с неблагоприятными исходами.

Врач также назвала лекарства, которые негативно влияют на развитие плода, в их числе: вальпроевая кислота. Она приводит к риску развития аутизма, когнитивных нарушений и врожденных пороков, в связи с чем противопоказана при беременности.

Подобный эффект могут вызывать некоторые антидепрессанты, однако данные об этом противоречивы. Специалист подчеркнула, что ситуация требует дальнейших исследований, а в лекарственной терапии беременных необходимо придерживаться принципа: минимальная эффективная доза – минимальный срок лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что употребление парацетамола во время беременности повышает риски возникновения аутизма у детей. Он привел статистику, согласно которой около 20 лет назад аутизм встречался только у 1 из 10 тысяч детей в США. Однако за последние годы этот показатель значительно вырос, и теперь заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка.

В качестве примера Трамп рассказал об общине амишей, которые обособлено живут в сельской местности. По мнению американского президента, они не сталкиваются с проблемой аутизма, поскольку отказываются от парацетамола.

