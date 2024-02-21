Невролог рассказала о признаках аутизма у детей

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При легком расстройстве аутистического спектра (РАС), который выявляется до трех лет, у ребенка могут возникать проблемы с общением и фиксироваться стереотипные виды поведения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на детского врача-невролога Любовь Некрасову.

По словам специалиста, при легком расстройстве аутистического спектра у детей наблюдается "специальный интерес", то есть некая игра или предметы, которые полностью поглощают внимание ребенка.

В тяжелых случаях, как утверждает эксперт, аутизм можно заметить до года благодаря долгим и самостоятельным играм малыша, отсутствию зрительного контакта и нежеланию сидеть на руках у родителей.

При этом врач указала на некоторые клише, которые не всегда являются признаком аутизма: дети не смотрят в глаза, выстраивают предметы в ряды, кружатся вокруг своей оси. Так, малыши все-таки сохраняют зрительный контакт, но у них снижена потребность в коммуникации – ребенок не может поддерживать совместную игру, не делится своими эмоциями, не просит помощи у взрослых.

"Речь у таких детей тоже часто развивается поздно. Иногда они могут произносить слова за взрослым, но самостоятельно их не используют. Родители часто говорят про таких детей, что "он самостоятельный", – подчеркнула Некрасова.

Также невролог сообщила, что вызвать обеспокоенность могут проблемы ребенка с переходом от протертой пищи к твердой и стремление к абстрактным символам в раннем возрасте (буквы, цифры). Более того, стоит сделать акцент на избирательности в одежде малыша и на его стремлении действовать по привычным ритуалам. В таком случае эксперт рекомендовала сразу обратиться к детскому неврологу или психиатру.

"Чем раньше начато лечение, тем лучше его результаты. В России также обязателен осмотр психиатра в возрасте два года, не стоит пренебрегать этим осмотром, даже если вам кажется, что с ребенком все в порядке", – предупредила Некрасова.

Ранее японские ученые выяснили, что мальчики, которые проводят за просмотром телевизора не менее двух часов в день, к трем годам в 3,5 раза чаще сталкиваются с аутизмом.

Исследователи сравнили данные 84 тысяч годовалых малышей, которым в три года диагностировали аутизм. Риск заболевания вырастал прямо пропорционально времени, которое дети проводили за просмотром. У девочек такой связи выявлено не было.



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