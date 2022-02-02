Ученые связали просмотр детьми телевизора с развитием аутизма

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Мальчики, которые проводят за просмотром телевизора не менее двух часов в день, к трем годам в 3,5 раза чаще сталкиваются с аутизмом. К такому выводу пришли японские эксперты из University of Yamanashi, сообщает "МедикФорум".

Исследователи сравнили данные 84 тысяч годовалых малышей, которым в три года диагностировали аутизм. Риск заболевания вырастал прямо пропорционально времени, которое дети проводили за просмотром.

Однако у девочек такой связи выявлено не было.

Ранее медицинский психолог Олеся Сударева рассказала, что расстройства аутического спектра обычно проявляются у детей до трех лет. Они характеризуется задержкой развития и нежеланием идти на контакт с окружающими.

По ее словам, не каждый ребенок, у которого есть трудности в общении, аутист. Нередко это просто замкнутые дети с нормальным развитием.