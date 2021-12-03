Американские ученые открыли гены заикания

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Специалисты из Государственного университета Уэйна и Медицинского центра Университета Вандербильта в США открыли гены, отвечающие за заикание у людей. Об этом сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что ученые провели два не связанных друг с другом исследования. В первом случае у 1 800 добровольцев с заиканием взяли образцы крови и слюны, чтобы выяснить, существует ли зависимость между генетическими особенностями и риском развития данного нарушения речи. Тем не менее выборка оказалась недостаточной, чтобы подтвердить точность полученных результатов.
Во втором случае использовались данные уже существующего хранилища генетической информации. С помощью нейросетей специалисты проанализировали медицинские записи, в которых упоминались болезни, так или иначе связанные с заиканием, в частности синдром дефицита внимания и некоторые инфекционные заболевания.
В итоге им удалось обнаружить генетический вариант rs12613255 рядом с геном CYRIA у европейцев и мутацию гена ZMAT4 – у африканцев, которые и связаны с рисками развития заикания. В данном списке также оказались гены, ответственные за выработку половых гормонов, и ген, который ранее связывали с развитием аутизма.
Ученые планируют продолжить изучать данный вопрос, чтобы уточнить результаты. По их мнению, в перспективе это позволит найти способы лечения заикания.
Ранее врач-невролог рассказал, что одним из последствий коронавируса может стать заикание. Он уточнил, что его развитие после COVID-19 обусловлено поражениями нервной ткани, отвечающей за речевые центры человека.
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