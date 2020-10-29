Логопед рассказала, сколько россиян имеют картавость

Фото: depositphotos/belchonock

Логопед-дефектолог и педагог по технике речи Анна Французова рассказала, что в России примерно 10% людей имеют картавость, передает News.ru.

Она отметила, что проблемы с произношением "р" чаще имеют мужчины, чем женщины (70 против 30%). Логопед подчеркнула, что это связано с особенностями различий организма. Французова заявила, что артикуляционный аппарат мужчин изначально слабее.

"У женщин заложено так, что голос изначально более мощный. Точного объяснения этому нет. Только предположения. Женщина физически слабее. Поэтому в случае опасности она должна громко кричать, чтобы позвать на помощь", – отметила логопед.

Специалист подчеркнула, что картавость формируется в раннем детстве. В частности, ее причиной могут стать ошибки родителей, когда они, например, дают постоянно сосать соску. Французова отметила, что из-за нее язык постоянно находится внизу, и организм к этому привыкает. В то же время для произношения "р" необходимо, чтобы язык поднимался вверх.

По словам логопеда, картавость также может появиться из-за употребления ребенком исключительно жидкой пищи до трех лет. Французова заявила, что это атрофирует язык, поскольку он привыкает к нагрузкам при получении твердой пищи. Однако проблемы с артикуляцией могут появиться и из-за некоторых врожденных способностей речевого аппарата, отметила специалист.

В частности, виной картавости может стать уздечка под языком. Французова сообщила, что если она короткая, то язык не будет тянуться вверх, из-за чего звук "р" произнести не получится. Специалист также выделила проблему слабости мышц языка, в результате чего он не сможет выполнять произвольные целенаправленные движения.

Французова отметила, что в пятилетнем возрасте человек уже должен произносить букву "р". Если же этого не происходит, то необходимо обратиться к логопеду, поскольку картавость можно легко исправить до семи лет.

В свою очередь, логопед Елена Боровова отметила, что родители часто не обращают внимания на проблему ребенка с произношением "р". Однако, по ее словам, когда человек становится взрослым, исправить этот дефект речи гораздо сложнее.

Боровова обратила внимание на то, что преодолеть давнюю привычку неправильного произношения трудно, даже если человек научится говорить звук правильно. Логопед подчеркнула, что исправить картавость человек может только в случае серьезной мотивации.

Специалисты утверждают, что картавость не влияет на жизненные функции организма. Они отмечают, что от нее может страдать только самооценка в связи с насмешками над дефектами речи. Врачи также сообщают, что проблемы с произношением могут повлиять на карьеру, – таким людям будет сложно добиться успехов в сферах, где требуется обладание речевыми навыками.

Ранее депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая рассказала, что в столице необходимо проведение массовой диагностики речевого развития детей. Она отметила, что специалисты давно фиксируют проблемы в данной сфере.