Эксперт прокомментировала идею Милонова водить депутатов к логопеду

Депутату Госдумы Виталию Милонову стоит заняться своей речью, полагает доцент кафедры сценической речи РАТИ (ГИТИС) Наталья Погосова.
Ранее он советовал обратиться к логопеду коллегам по нижней палате. Депутат полагает, что народные избранники должны говорить на идеальном русском языке – "без акцентов, без диалектов".
"Милонова можно уличить в использовании ненормативной лексики и оскорбительных выражений по отношению к другим людям. И он выглядит странно, выходя с такой инициативой. Хотелось бы, чтобы он поработал над манерой и формой высказывания своих мыслей", – цитирует специалиста ИА "НСН".
Она напомнила, как Милонов назвал феминисток сумасшедшими обезьянами. "Так вот некорректно себя ведущий депутат – это сумасшедшая обезьяна с гранатой, потому что он взывает ситуацию и общественное мнение. Потому что на нем колоссальная ответственность за слова, которые он произносит", – подчеркнула Погосова.
Она обратила внимание и на то, что с точки зрения дикции речь политика неидеальна. Возможно, он считает, что это придает ему харизматичности, как Владимиру Ленину, поэтому не исправляет ее, предположила педагог.
Тогда же Милонов раскритиковал региональных депутатов за то, что они носят одежду и аксессуары премиальных таких брендов, как Louis Vuitton, и призвал их сшить себе форму для работы. По его мнению, оклад и жалование позволяют это делать.
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