Милонов предложил водить депутатов к логопеду

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил водить парламентариев к логопеду, чтобы они говорили на идеальном русском языке.
По его словам, парламентарии должны соответствовать определенному уровню.
"Это должно относиться в равной степени и к культуре речи – люди должны говорить без диалектов, без акцента. Они должны говорить на идеальном русском языке – депутаты, например. Надо их учить еще русскому языку, к логопеду сводить", – сказал Милонов Агентству "Москва".
Также он раскритиковал региональных депутатов за то, что они носят одежду и аксессуары премиальных брендов, таких как Louis Vuitton, и призвал их сшить себе форму для работы.
"Я считаю, что хотя бы для определенных случаев – для заслушивания ежегодных отчетов правительства, губернаторов и каких-то важных мероприятий – правильнее было бы депутатам ходить как положено, в форменной одежде. При этом форменная одежда должна шиться ими за свой счет. У них оклад и жалование позволяет", – сказал он.
Ранее Милонов заявил, что мечтает увидеть в России достойную рекламу против фастфуда.
Депутат призвал распространять ее наравне с антинаркотической. По его мнению, фастфуд убивает большее количество людей, чем наркотики.
Милонов рассказал, что во время Олимпиады в Сочи собирался разместить билборд с текстом "Люди победы не едят эти обеды". Он отметил, что этот плакат призвал бы граждан не употреблять фастфуд, однако его цена была высока, и депутату это было не по карману.
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