Милонов раскритиковал ведение родителями детских страниц в соцсетях

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Депутат Госдумы Виталий Милонов не одобряет родителей, которые ведут блоги от имени своих детей. Он также выступил против регистрации в соцсетях подростков младше 14 лет, передает Агентство "Москва".

"Если родитель считает, что он может завести блог от имени своего ребенка, то это, безусловно, какие-то отклонения и тщеславие, то есть неправильно", – заявил Милонов.

Само явление депутат объяснил тем, что люди, которые сейчас заводят детей, выросли на ток-шоу и пиве. "К сожалению, дебилизация достигает жутких размеров", – добавил парламентарий.

Помимо этого, Милонов считает, что детям до 14 лет нечего делать в социальных сетях. Если родители хотят, они могут вести профили подростков сами. При этом, по словам депутата, нужно помнить о рисках, связанных с педофилией и пропагандой суицидов.

В конце марта Милонов заявил, что готов сфотографироваться в плавках. Так он хотел поддержать учительницу из Барнаула, которую вынудили уволиться из-за снимков в купальнике и легком платье.