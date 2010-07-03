Милонов призвал не штрафовать десантников за купание в фонтанах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал не вводить штрафы для десантников за купание в фонтанах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он пояснил, что купание десантников в фонтанах является уже некой традицией, которую не стоит нарушать. При этом он добавил, что в данном случае главное, чтобы народное празднование не переросло в драку.

"Вот это – хамство, такого не должно быть. Самые авторитетные люди в этом сообществе должны своим сказать, что это неправильно и десантура людей бить не должна. А то, что они песни кричат, в фонтанах купаются – это же как дети. Ну пусть плещутся", – отметил Милонов.

При этом депутат уточнил, что законодательно все это закреплять не нужно, поскольку "обязательно найдутся люди, которые будут недовольны, что им не разрешено".

Ранее россиян предупредили, что купание в фонтанах может привести к кишечной инфекции, респираторной инфекции, конъюктивиту. При этом главной опасностью являются энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.

Россиянам напомнили, что фонтаны являются элементами благоустройства города и служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности.

