Милонов призвал не штрафовать десантников за купание в фонтанах

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал не вводить штрафы для десантников за купание в фонтанах. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Он пояснил, что купание десантников в фонтанах является уже некой традицией, которую не стоит нарушать. При этом он добавил, что в данном случае главное, чтобы народное празднование не переросло в драку.
"Вот это – хамство, такого не должно быть. Самые авторитетные люди в этом сообществе должны своим сказать, что это неправильно и десантура людей бить не должна. А то, что они песни кричат, в фонтанах купаются – это же как дети. Ну пусть плещутся", – отметил Милонов.
При этом депутат уточнил, что законодательно все это закреплять не нужно, поскольку "обязательно найдутся люди, которые будут недовольны, что им не разрешено".
Ранее россиян предупредили, что купание в фонтанах может привести к кишечной инфекции, респираторной инфекции, конъюктивиту. При этом главной опасностью являются энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.
Россиянам напомнили, что фонтаны являются элементами благоустройства города и служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности.
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