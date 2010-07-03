Цвет погон ВДВ останется прежним

Смена цвета погон в Воздушно-десантных войсках РФ не планируется. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков, передает ТАСС.
Он заверил, что нормативных документов на этот счет нет даже в проектах.
По словам Конашенкова, появившиеся сведения о замене погон у курсантов Рязанского ВДКУ – следствие нежелания отдельных лиц разобраться в ситуации. Он добавил, что курсанты продолжают обучение по плану.
Ранее СМИ сообщали, что десятки курсантов сорвали с себя погоны и положили к памятнику основателю рода войск Василию Маргелову. Так они выразили протест из-за замены традиционного голубого цвета погон на зеленый. Позже в Госдуме опровергли подобные планы властей.
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