В Госдуме опровергли сообщения об отмене голубых погон десантников

В Госдуме опровергли информацию об отмене погон традиционного голубого цвета у десантников. Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, который ранее командовал Воздушно-десантными войсками, назвал подобные сообщения провокацией.
"Могу сказать вам однозначно: бывших десантников не бывает. Как и то, что настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются", – цитирует Шаманова РИА Новости. Генерал-полковник заверил, что "никаких решений об отмене беретов и погон в ВДВ нет и не планируется".
По словам Шаманова, десантники, включая курсантов, носят "легендарные погоны голубого цвета" на повседневной и парадной форме. Он напомнил, что погоны, голубые береты и тельняшки считаются символами гвардейских Воздушно-десантных войск.
Говоря о погонах на полевой форме одежды, глава думского комитета по обороне подчеркнул, что "они должны быть все однообразны у всех без исключения от генерала до рядового". "Это вопрос сохранения жизней военнослужащих. Рязанское училище готовит не мишени для снайперов, а командиров, которые должны заботиться о безопасности своих подчиненных", – пояснил генерал-полковник.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что курсанты Рязанского училища ВДВ якобы сорвали погоны в знак протеста против отмены традиционных погон.
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