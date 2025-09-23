Трамп заявил, что парацетамол при беременности повышает риск аутизма у ребенка

Фото: 123RF/palinchak

Употребление ацетаминофена (также известен как парацетамол или Tylenol) во время беременности повышает риски возникновения аутизма у детей. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в Белом доме, передает ТАСС.

По словам Трампа, теперь управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Минздрава США будет информировать граждан о соответствующей угрозе при принятии парацетамола во время беременности.

Лидер США также привел статистику, согласно которой около 20 лет назад аутизм встречался только у 1 из 10 тысяч детей в США. Однако за последние годы этот показатель значительно вырос, и теперь заболевание фиксируется у каждого 31-го ребенка.

В качестве примера Трамп привел общину амишей, живущих обособленно в сельской местности. Они не сталкиваются с проблемой аутизма из-за того, что отказываются от парацетамола, убежден глава Белого дома. Кроме того, президент США сообщил о низкой заболеваемости аутизмом на Кубе, так как в этой стране "нет денег на парацетамол".

Американский лидер пообещал, что власти США найдут лекарство от аутизма.

Ранее россиянам рассказали, что при легком расстройстве аутистического спектра (РАС), который выявляется до трех лет, у ребенка могут возникать проблемы с общением и фиксироваться стереотипные виды поведения. Также при данном расстройстве у детей наблюдается "специальный интерес", то есть некая игра или предметы, которые полностью поглощают внимание ребенка.

В тяжелых случаях, по словам эксперта, аутизм можно заметить до года благодаря долгим и самостоятельным играм малыша, отсутствию зрительного контакта и нежеланию сидеть на руках у родителей.