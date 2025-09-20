ВОЗ: в России большая часть смертей связана с заболеваниями сердца и сосудов

Фото: 123RF/mikkiorso

Более 80% смертей в России приходятся на неинфекционные хронические заболевания, в том числе болезни сердца и сосудов, а также на злокачественные новообразования, респираторные инфекции и сахарный диабет. Об этом РИА Новости рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.

В связи с этим специалист призвал не забывать о факторах риска, которые способствуют развитию данных заболеваний. Речь, по его словам, идет про злоупотребление алкоголем, курение, нездоровое питание.

Также к факторам риска Бердыклычев отнес загрязнение воздуха, повышенное артериальное давление и употребление сверх нормы соли.

"Все это способствует и значительно влияет на заболевания и смертность", – предупредил эксперт.

Ранее Россия вошла в число стран, где с 2010 по 2019 год удалось значительно снизить уровень неинфекционных заболеваний среди мужчин и женщин. По данным ВОЗ, наибольшие улучшения по этому показателю зафиксированы в Дании.

Однако, как отметил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, неинфекционные заболевания по-прежнему являются основной причиной преждевременной смерти. Ежегодно они уносят жизни 43 миллионов человек, из которых 18 миллионов умирают до достижения 70-летнего возраста.

