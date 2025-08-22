Nutrients: 3–5 чашек кофе в день снижают смертность и защищают от болезней

Фото: 123RF/vladrad

Три–пять чашек кофе в день способны снизить смертность и защитить от болезней, в том числе от сердечно-сосудистых и диабета второго типа, сообщает aif.ru со ссылкой на журнал Nutrients.

"Несмотря на исторические опасения, потребление кофе не связано с повышенным риском рака, гипертонии или аритмии", – отметили ученые.

По их словам, при употреблении 3,5 чашки в день можно уменьшить риск смертности. В частности, таким образом возможно снизить преждевременный уход из жизни на 15%. Также эксперты установили, что ежедневное употребление такого количества чашек уменьшает риск смерти от болезни сердца и сосудов на 15%, а риск сахарного диабета второго типа – на 29%.

Более того, кофе может защитить от рака печени и матки, болезни Паркинсона, когнитивных расстройств, респираторных заболеваний и болезней почек. Вместе с тем напиток повышает остроту ума, улучшает физическую работоспособность и восстанавливает кишечник после хирургических операций.

По мнению ученых, механизмы полезного действия кофе обусловлены снижением воспаления в организме, улучшением метаболизма глюкозы и усилением окисления жиров.

"Тем не менее некоторые опасения сохраняются. Беременным следует ограничить потребление кофе, чтобы суточная доза кофеина не превышала 200 миллиграммов в день. Кроме того, чрезмерное употребление кофе с кофеином может вызывать беспокойство или нарушения сна", – предупредили авторы статьи.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Елена Насанкаева рекомендовала отказаться от чая сразу после еды, поскольку он может приводить к тяжести, метеоризму и болям в животе. По ее словам, данный напиток может нарушать физиологические и биохимические процессы пищеварения, в частности процесс расщепления белков и активность амилазов и липазов – ключевых ферментов в углеводном и жировом обмене.