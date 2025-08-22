Нутрициолог Бурлакова: диета на апельсинах может приводить к раздражению стенок желудка

Фото: 123RF/davizro

Апельсиновая монодиета может привести к раздражению желудка, что в конечном итоге ухудшит состояние ЖКТ и вызовет набор веса. Об этом в беседе с Life.ru рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова.

Специалист рекомендовала употреблять в пищу фрукты с мякотью, так как именно в ней содержится клетчатка, которая способствует очищению организма и улучшению усвоения витаминов.

Кроме того, сами по себе апельсины богаты витамином C и пектином, который положительно влияет на работу кишечника. Однако диета с употреблением только этого фрукта, по словам Бурлаковой, может привести к негативным последствиям.

"Такая диета может стать бомбой замедленного действия", – предупредила врач.

По ее словам, резкие изменения в рационе могут быть особенно опасны для людей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями. Она посоветовала переходить на такую диету только под наблюдением специалиста, который проведет необходимые анализы и выявит причины проблем со здоровьем.

Вместе с тем нутрициолог обратила внимание, что некоторые люди, решившие перейти на монодиету на фруктах, могут заметить ухудшение самочувствия. Но зачастую они списывают это на голод.

"Однако это может быть сигналом, что сердечно-сосудистая система или другие органы дают сбой из-за резкого изменения питания", – уточнила эксперт.

Тем не менее она допустила возможность такой диеты в качестве однократной чистки при условии регулярного мониторинга своего организма.

В свою очередь, врач-диетолог Наталья Мизинова назвала зеленый смузи с клубникой идеальным завтраком, который подарит заряд энергии на весь день.

"Это смузи, который состоит не из сладких ягод и фруктов, хотя ягоды и фрукты на завтрак – это отличный рацион, который поможет ощущать бодрость. Я говорю именно о зеленом смузи, который содержит зелень", – уточнила она в беседе с News.ru.

В частности, для его приготовления она рекомендовала использовать различные виды салатов, шпинат, брокколи, мяту или дикорастущие травы. Туда же можно добавить сельдерей.

Для улучшения вкуса, по мнению врача, можно в том числе использовать мед, арбуз или банан. Однако именно с клубникой получится бодрящий напиток, отметила Мизинова.

По ее словам, помимо насыщения, такой смузи улучшает состояние микрофлоры кишечника, что и поспособствует бодрости на весь день. Диетолог также посоветовала обратить внимание на сезонные продукты, включая фрукты, овощи и зелень.

Ранее диетолог Виктория Говорушко предостерегла любителей холодного кофе. Она уточнила, что этот напиток выводит влагу из организма, а это особенно опасно в жару. Эксперт рекомендовала заменить холодный кофе полутора литрами воды ежедневно.

