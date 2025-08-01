Психолог Сенницкая раскрыла, для кого может быть опасно интуитивное питание

На смену строгому подсчету калорий и ограничениям в еде пришел более простой способ сбросить вес – интуитивное питание. Действительно ли эта система поможет стать стройнее и держать себя в форме, читайте в материале Москвы 24.

Как работает интуитивное питание

Интуитивное питание строится на том, что человек должен слышать сигналы тела и правильно их распознавать, рассказала практикующий психолог по нарушениям пищевого поведения Анна Сенницкая в интервью изданию Grazia. Однако это не слепое потакание своим желаниям, а осознанный выбор здорового человека, который четко понимает свои потребности.

При этом многие испытывают проблемы при переходе на этот вид питания. Это происходит, когда человеком управляет внутренний "ребенок" или "родитель". В первом случае потребности во вкусной еде хочется удовлетворить здесь и сейчас, а во втором присутствует постоянная самокритика и ограничения, объяснила психолог. В результате человек впадает в крайности: компульсивное переедание или жесткую диету.

По мнению эксперта, идеальным является вариант, когда получается оценивать пищу с точки зрения "взрослого" – уравновешенного, рационального наблюдателя, способного делать выбор в пользу здоровья.

Важно помнить и об ограничениях. Хронические заболевания, аллергия и воспаления ЖКТ – это те случаи, когда все же придется придерживаться определенной диеты, указала психолог. Кроме того, интуитивный подход к питанию не подходит пациентам с нарушениями пищевого поведения: люди, утратившие контакт с телом и эмоциями, не могут ориентироваться на внутренние сигналы, подчеркнула эксперт.

Как правильно внедрить интуитивное питание: четыре шага

Связь с телом и эмоциями. Прежде чем доверять своим желаниям, важно разобраться в их истинной природе. Это может потребовать работы с психологом или нутрициологом.



Переходный этап: питание по плану. На начальном этапе полезно сформировать режим, состоящий из трех-четырех сбалансированных приемов пищи в день с белками, сложными углеводами и клетчаткой. Это позволит организму получить стабильную опору и поможет регулировать уровень сахара в крови, что создаст благоприятные условия для того, чтобы начать "слушать" себя.



Правило 80/20. Это модель, при которой 80% рациона должны составлять цельные и питательные продукты, а 20% – пространство для интуитивного выбора. Например, зефир или мороженое может заменить один прием пищи в день, или один день в неделю питаться в соответствии со своими желаниями.



Осведомленность. Чем больше знаний вы имеете о пищевой ценности продуктов и влиянии сахара, жиров и обработанной пищи на организм, тем легче будет сделать интуитивный выбор.

Опасность интуитивного питания

Интуитивное питание подходит тем, кто умеет себя "слышать" и контролировать, предостерегает РБК со ссылкой на акушера-гинеколога Екатерину Волкову. Медик приводит пример: если вы весь день в делах и не чувствуете голода, то все равно настанет момент, когда уровень глюкозы в крови упадет и вы экстренно начнете искать еду, чтобы восполнить энергию. В таком случае можно сорваться на не самую полезную пищу, утолив голод, но лишив организм необходимых жиров, клетчатки и белка.

Кроме того, важно отличать физический голод от эмоционального. В первом случае организм действительно испытывает потребность в еде и энергии. Тогда аппетитной может показаться даже пища, которая вам обычно не нравится.

Эмоциональный голод рождается исключительно в голове и требует "заесть" какую-нибудь неприятную эмоцию вполне конкретным продуктом: шоколадкой, пирожным, колбасой или бургером. Однако такой голод опасен тем, что может привести к нарушению метаболизма и перееданию.

В случае, если с контролем проблем нет, Волкова посоветовала принимать пищу три-четыре раза в день. При интуитивном питании рацион должен быть сбалансированным: полезные жиры, клетчатка, белок. Только тогда можно себе позволять съесть то, что хочется, но в небольших количествах, заключила врач.

