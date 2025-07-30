Врач Насанкаева: чай сразу после еды может приводить к тяжести, метеоризму и болям

Фото: depositphotos/IgorKlimov

Чай не рекомендуется пить сразу после употребления еды, поскольку он может приводить к тяжести, метеоризму и болям в животе. Об этом "Газете.ру" рассказала врач – аллерголог-иммунолог Елена Насанкаева.

По ее словам, данный напиток может нарушать физиологические и биохимические процессы пищеварения, в частности процесс расщепления белков и активность амилазов и липазов – ключевых ферментов в углеводном и жировом обмене.

"Одновременное потребление жидкости (включая чай) приводит к разбавлению желудочного сока, повышению pH (кислотности) среды и снижению активности HCl-зависимых ферментов, особенно при потреблении белковой пищи. Экспериментальные данные свидетельствуют, что активность желудочного сока при добавлении чая снижается на 30–50%", – добавила врач.

Кроме того, чай способен нарушать всасывание железа, что способствует развитию анемии, а также приводит к дефициту кальция, магния и цинка. Если температура напитка превышает 70 градусов, то он может термически повреждать слизистую оболочку пищевода и желудка. Однако и холодный чай может привести к проблемам с пищеварением, указала Насанкаева.

"Оптимальное время для потребления чая – не ранее чем через 30–60 минут после легкой пищи и через 90–120 минут – после белково-жирового приема пищи. Предпочтительны слабозаваренные белые или травяные чаи (ромашка, мята, имбирь)", – рекомендовала врач.

Эксперт призвала отказаться от крепкого черного и зеленого чая.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказывал, что напитки со льдом могут обострить заболевания желудочно-кишечного тракта. По его словам, лед замедляет кровоток в органах ЖКТ. Из-за этого работа пищеварительных ферментов, которые расщепляют еду, ухудшается.

