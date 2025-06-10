Врач Арзамасцев: напитки со льдом приводят к обострению гастрита и язвы

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Напитки со льдом могут обострить заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, лед в напитках замедляет кровоток в органах ЖКТ. Из-за этого работа пищеварительных ферментов, которые расщепляют еду, ухудшается.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Здоровому человеку это не навредит. Но в то же время напитки со льдом не рекомендовано употреблять при воспалительных заболеваниях ЖКТ: гастрите, язве, а также воспалении и камнеобразовании в желчном пузыре. В противном случае заболевания могут обостриться.

Также холодные напитки задерживают пищу в желудке. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) это вредно, так как выброс желчи в пищевод усиливается, заключил Арзамасцев.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о пользе чая с шалфеем, розмарином и имбирем. По ее словам, напитки улучшают кровообращение и мозговую активность, что дает прилив энергии и бодрости. Однако при хронических заболеваниях ЖКТ они могут навредить, предупредила эксперт.

