Врач Арзамасцев: напитки со льдом приводят к обострению гастрита и язвы

10 июня, 12:57Общество
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Напитки со льдом могут обострить заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По его словам, лед в напитках замедляет кровоток в органах ЖКТ. Из-за этого работа пищеварительных ферментов, которые расщепляют еду, ухудшается.
Также холодные напитки задерживают пищу в желудке. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) это вредно, так как выброс желчи в пищевод усиливается, заключил Арзамасцев.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о пользе чая с шалфеем, розмарином и имбирем. По ее словам, напитки улучшают кровообращение и мозговую активность, что дает прилив энергии и бодрости. Однако при хронических заболеваниях ЖКТ они могут навредить, предупредила эксперт.