Врач Чернышова: диета на сливочном масле приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям

В Сети набирает популярность новая диета, в рамках которой девушки едят сливочное масло целыми брикетами. По убеждению ее сторонников, продукт не только помогает быстро сбросить вес, но и в целом улучшает здоровье. Чем может быть опасна эта и другие "интернет-диеты" – в материале Москвы 24.
"Худею на масле"
Фото: 123RF/liudmilachernetska
В Сети появились ролики, на которых девушки поедают сливочное масло целыми брикетами. Некоторые девушки поделились в соцсетях, что пачка продукта может заменить им полноценный обед.
Они уверяют: масло в больших дозировках не только помогает похудеть, но и улучшает здоровье кожи, волос и организма в целом.
"Чтобы жир уходил, нужно есть жир, потому что жир топит жир", – уверена одна из пользовательниц.
Подобный подход называют диетой "карнивор" или "диетой хищников", основанной на употреблении только продуктов животного происхождения. Есть растительные продукты, в том числе овощи и фрукты, при таком рационе запрещается: якобы они нарушают работу кишечника, приводят к вздутию и набору веса.
Однако, хоть сливочное масло по своей сути и является полезным продуктом, может навредить при употреблении целой пачки. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.
"Масло содержит витамины А, Д, линолевую кислоту, важные, к примеру, для здоровья кожи и поддержания иммунитета. Оно также является энергетически ценным продуктом. При этом масло очень калорийное, тяжелое для организма. В больших количествах оно может спровоцировать болезни поджелудочной железы и желчного пузыря, а также сердечно-сосудистые заболевания", – рассказала специалист.
В свою очередь, врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева в беседе с Москвой 24 также отметила, что от употребления 180 граммов масла за раз неизбежны нарушения в работе ЖКТ. Кроме того, в одной пачке примерно 1 500 калорий – суточная норма для среднестатистического человека, подчеркнула она.
Она подчеркнула, что ограничения касаются прежде всего страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом и повышенным холестерином. Также добавлять масло в рацион с осторожностью диетолог посоветовала беременным, кормящим матерям и детям.
Жизнь в дефиците
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Карнивор – не первая потенциально опасная диета, завирусившаяся в социальных сетях. Ранее в связи с сезоном бахчевых пользователи начали активно обсуждать систему питания, основанную на поедании одних лишь арбузов. Ее суть заключалась в том, чтобы трое суток употреблять в пищу только эту ягоду и простую воду. Сторонники диеты заявляли о снижении веса, очищении организма от токсинов и улучшении общего самочувствия по окончании "арбузного марафона". А в 2022 году в Сети была очень популярна питьевая диета, в рамках которой адептам приходилось полностью отказываться от твердой пищи в пользу воды и жидких продуктов.
При этом терапевт Надежда Чернышова предупредила, что за любое похудение, основанное на изъятии из рациона целых категорий жизненно важных продуктов, придется дорого заплатить.
Кроме того, терапевт подчеркнула, что диеты с жесткими ограничениями бессмысленны и в рамках снижения веса. Продержаться на них долго невозможно, а срывы, как правило, приводят не просто к откату, но и к увеличению исходного веса, заявила Чернышова.
В свою очередь, диетолог Ирина Писарева отметила, что любые ограничения в еде должны обсуждаться и устанавливаться только совместно с врачом.
"Лишь специалист на основе анамнеза, анализов и общего понимания состояния здоровья сможет составить такой план питания, который будет не только безопасным, но и имеющим смысл. Неправильно подобранная диета – это постоянная голодная агония без ощутимого результата", – указала диетолог.
Она также предостерегла от регулярного следования различным планам питания, если это не обусловлено серьезными проблемами со здоровьем. Постоянные ограничения или отказ от пищи из-за недовольства внешним видом могут привести к расстройству пищевого поведения, заключила Писарева.