Врач Чернышова: диета на сливочном масле приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям

В Сети набирает популярность новая диета, в рамках которой девушки едят сливочное масло целыми брикетами. По убеждению ее сторонников, продукт не только помогает быстро сбросить вес, но и в целом улучшает здоровье. Чем может быть опасна эта и другие "интернет-диеты" – в материале Москвы 24.

"Худею на масле"

Фото: 123RF/liudmilachernetska

В Сети появились ролики, на которых девушки поедают сливочное масло целыми брикетами. Некоторые девушки поделились в соцсетях, что пачка продукта может заменить им полноценный обед.

Они уверяют: масло в больших дозировках не только помогает похудеть, но и улучшает здоровье кожи, волос и организма в целом.

"Чтобы жир уходил, нужно есть жир, потому что жир топит жир", – уверена одна из пользовательниц.





поклонница диеты на сливочном масле Чувствую себя отлично: килограммы испаряются, энергия прибавляется, ЖКТ наладился, вздутие ушло. А главное – это вкусно.

Подобный подход называют диетой "карнивор" или "диетой хищников", основанной на употреблении только продуктов животного происхождения. Есть растительные продукты, в том числе овощи и фрукты, при таком рационе запрещается: якобы они нарушают работу кишечника, приводят к вздутию и набору веса.

Однако, хоть сливочное масло по своей сути и является полезным продуктом, может навредить при употреблении целой пачки. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Масло содержит витамины А, Д, линолевую кислоту, важные, к примеру, для здоровья кожи и поддержания иммунитета. Оно также является энергетически ценным продуктом. При этом масло очень калорийное, тяжелое для организма. В больших количествах оно может спровоцировать болезни поджелудочной железы и желчного пузыря, а также сердечно-сосудистые заболевания", – рассказала специалист.

В свою очередь, врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева в беседе с Москвой 24 также отметила, что от употребления 180 граммов масла за раз неизбежны нарушения в работе ЖКТ. Кроме того, в одной пачке примерно 1 500 калорий – суточная норма для среднестатистического человека, подчеркнула она.





Ирина Писарева диетолог Этот продукт имеет высокую калорийность и мононасыщенные жиры, поэтому здоровому человеку рекомендуется употреблять его не более 25 граммов в сутки. Если же есть какие-то противопоказания, дозировка снижается до 10, максимум 15 граммов.

Она подчеркнула, что ограничения касаются прежде всего страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом и повышенным холестерином. Также добавлять масло в рацион с осторожностью диетолог посоветовала беременным, кормящим матерям и детям.

Жизнь в дефиците

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Карнивор – не первая потенциально опасная диета, завирусившаяся в социальных сетях. Ранее в связи с сезоном бахчевых пользователи начали активно обсуждать систему питания, основанную на поедании одних лишь арбузов. Ее суть заключалась в том, чтобы трое суток употреблять в пищу только эту ягоду и простую воду. Сторонники диеты заявляли о снижении веса, очищении организма от токсинов и улучшении общего самочувствия по окончании "арбузного марафона". А в 2022 году в Сети была очень популярна питьевая диета, в рамках которой адептам приходилось полностью отказываться от твердой пищи в пользу воды и жидких продуктов.

При этом терапевт Надежда Чернышова предупредила, что за любое похудение, основанное на изъятии из рациона целых категорий жизненно важных продуктов, придется дорого заплатить.





Надежда Чернышова врач-терапевт Самое полезное питание для организма – сбалансированное. Когда мы лишаем себя части продуктов, мы недополучаем важные для организма микроэлементы. К примеру, карнивор-диета: убрав из рациона все растительное, человек лишается как минимум витамина С, витаминов группы B – а это удар по иммунитету, кроветворению и многим другим жизненно важным процессам.

Кроме того, терапевт подчеркнула, что диеты с жесткими ограничениями бессмысленны и в рамках снижения веса. Продержаться на них долго невозможно, а срывы, как правило, приводят не просто к откату, но и к увеличению исходного веса, заявила Чернышова.

В свою очередь, диетолог Ирина Писарева отметила, что любые ограничения в еде должны обсуждаться и устанавливаться только совместно с врачом.

"Лишь специалист на основе анамнеза, анализов и общего понимания состояния здоровья сможет составить такой план питания, который будет не только безопасным, но и имеющим смысл. Неправильно подобранная диета – это постоянная голодная агония без ощутимого результата", – указала диетолог.

Она также предостерегла от регулярного следования различным планам питания, если это не обусловлено серьезными проблемами со здоровьем. Постоянные ограничения или отказ от пищи из-за недовольства внешним видом могут привести к расстройству пищевого поведения, заключила Писарева.