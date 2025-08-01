Пользователи Сети раскритиковали новый бьюти-бандаж от Ким Кардашьян

В Сети разразился скандал из-за нового бьюти-продукта от Ким Кардашьян – якобы уникального бандажа для лица. Товар за 48 долларов обещает поддерживать челюсть, сокращать морщины и препятствовать ночным отекам. Однако потенциальные покупатели по-разному отнеслись к новинке. Чем недовольны пользователи и есть ли реальная польза от такого аксессуара, разбиралась Москва 24.
"Красивая в шапочке"
Предприниматель, актриса и блогер Ким Кардашьян выпустила первый бьюти-продукт в своем бренде: фотографии новинки – бандажа для лица – появились на странице ее компании. Производители утверждают, что это "первая в истории инновация для лица, изготовленная из фирменной моделирующей ткани и обогащенная коллагеновыми нитями для ультрамягкой поддержки челюсти", приобрести которую можно за 48 долларов.
Специальные утягивающие маски получили название Ultimate Face. Предполагается, что они подтягивают ткани, сокращают морщины и препятствуют образованию ночных отеков.
Поклонники бренда встретили новинку смешанными отзывами. Одни восторгались продуктом и сообщали, что поспешат купить его, другие отнеслись к нему с сомнением. Многие подчеркнули, что цена бьюти-гаджета слишком высока: на маркетплейсах можно приобрести подобный товар в разы дешевле.
"Для чего мне вообще это использовать?"; "я носил этот медицинский аналог, когда делал липосакцию подбородка и вставлял имплант. Это почти наверняка ничего не даст. Его могут рекламировать как корсет для подбородка/челюсти, но мы все знаем, что он ни на что не годится"; "Skims нужно вернуть меховые шлепанцы, а не эту ерунду", – отметили пользователи.
Прокомментировал новинку и британский актер театра и кино Энтони Хопкинс, выложив в соцсеть ролик, в котором предстал перед камерой в бандаже.
"Привет, Ким, я сразу же помолодел на 10 лет", – сказал 87-летний артист.
Поклонники сразу же сравнили образ Хопкинса в ролике с образом его персонажа Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят".
"Не думал, что я когда-нибудь увижу перезапуск этого фильма", – пошутили комментаторы.
"Чтобы лицо не сползало"
Доказательств пользы такого бандажа нет, поскольку это не медицинский товар. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.
"У эффективности бандажа также нет доказательной базы, рейтинг основывается только на отзывах клиентов, и поэтому мнения разделяются. Многое зависит от типа кожи, особенностей ее старения и частоты применения такой маски. Эти моменты и влияют на мнение покупателей", – объяснила она.
Врач подчеркнула, что есть и другие, более рабочие способы подтянуть овал лица.
"Сейчас люди постоянно проводят время за компьютером или телефоном, но лицо зависит от осанки, и овал начинает тянуться за счет мышц, которые неправильно расположены", – отметила она.
В повседневной жизни нужно уделять время упражнениям, поддерживающим осанку.
"С утра необходимо делать зарядку с упражнениями на плечевой пояс и мышцы шеи, в том числе махи руками. Они улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы, кровообращение. Это укрепит осанку и не даст лицу "ползти" вниз", – пояснила врач.
Также необходимо контролировать вес. Его резкие скачки могут поспособствовать изменению овала лица. Эксперт добавила, что максимальные отклонения веса, которые не повлекут за собой последствий, это 3–5 килограммов.