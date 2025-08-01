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01 августа, 18:52

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Пользователи Сети раскритиковали новый бьюти-бандаж от Ким Кардашьян

"Доказательной базы нет": какого эффекта можно ждать от бандажей для лица

В Сети разразился скандал из-за нового бьюти-продукта от Ким Кардашьян – якобы уникального бандажа для лица. Товар за 48 долларов обещает поддерживать челюсть, сокращать морщины и препятствовать ночным отекам. Однако потенциальные покупатели по-разному отнеслись к новинке. Чем недовольны пользователи и есть ли реальная польза от такого аксессуара, разбиралась Москва 24.

"Красивая в шапочке"

Фото: skims.com

Предприниматель, актриса и блогер Ким Кардашьян выпустила первый бьюти-продукт в своем бренде: фотографии новинки – бандажа для лица – появились на странице ее компании. Производители утверждают, что это "первая в истории инновация для лица, изготовленная из фирменной моделирующей ткани и обогащенная коллагеновыми нитями для ультрамягкой поддержки челюсти", приобрести которую можно за 48 долларов.

Специальные утягивающие маски получили название Ultimate Face. Предполагается, что они подтягивают ткани, сокращают морщины и препятствуют образованию ночных отеков.

Поклонники бренда встретили новинку смешанными отзывами. Одни восторгались продуктом и сообщали, что поспешат купить его, другие отнеслись к нему с сомнением. Многие подчеркнули, что цена бьюти-гаджета слишком высока: на маркетплейсах можно приобрести подобный товар в разы дешевле.

"Для чего мне вообще это использовать?"; "я носил этот медицинский аналог, когда делал липосакцию подбородка и вставлял имплант. Это почти наверняка ничего не даст. Его могут рекламировать как корсет для подбородка/челюсти, но мы все знаем, что он ни на что не годится"; "Skims нужно вернуть меховые шлепанцы, а не эту ерунду", – отметили пользователи.

50 долларов? Когда я могла просто обмотать голову туалетной бумагой и на этом закончить?
пользовательница Сети

Прокомментировал новинку и британский актер театра и кино Энтони Хопкинс, выложив в соцсеть ролик, в котором предстал перед камерой в бандаже.

"Привет, Ким, я сразу же помолодел на 10 лет", – сказал 87-летний артист.

Поклонники сразу же сравнили образ Хопкинса в ролике с образом его персонажа Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят".

"Не думал, что я когда-нибудь увижу перезапуск этого фильма", – пошутили комментаторы.

"Чтобы лицо не сползало"

Фото: skims.com

Доказательств пользы такого бандажа нет, поскольку это не медицинский товар. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

"У эффективности бандажа также нет доказательной базы, рейтинг основывается только на отзывах клиентов, и поэтому мнения разделяются. Многое зависит от типа кожи, особенностей ее старения и частоты применения такой маски. Эти моменты и влияют на мнение покупателей", – объяснила она.

Если рассмотреть бандаж с медицинской точки зрения, то польза от него есть, но она минимальная. Он может только стянуть кожу, которая за день растягивается из-за гравитации. Бандаж имеет место быть при тонкой коже, у людей среднего возраста и при отсутствии сильной жировой прослойки.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук

Врач подчеркнула, что есть и другие, более рабочие способы подтянуть овал лица.

"Сейчас люди постоянно проводят время за компьютером или телефоном, но лицо зависит от осанки, и овал начинает тянуться за счет мышц, которые неправильно расположены", – отметила она.

В повседневной жизни нужно уделять время упражнениям, поддерживающим осанку.

"С утра необходимо делать зарядку с упражнениями на плечевой пояс и мышцы шеи, в том числе махи руками. Они улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы, кровообращение. Это укрепит осанку и не даст лицу "ползти" вниз", – пояснила врач.

Если оно уже "сползло", появились брыли (обвисшие участки кожи в области рта, щек и нижней челюсти. – Прим. ред.), носогубные складки, второй подбородок, то здесь, конечно, помимо работы над осанкой, потребуется помощь косметолога.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук

Также необходимо контролировать вес. Его резкие скачки могут поспособствовать изменению овала лица. Эксперт добавила, что максимальные отклонения веса, которые не повлекут за собой последствий, это 3–5 килограммов.

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