Пользователи Сети раскритиковали новый бьюти-бандаж от Ким Кардашьян

В Сети разразился скандал из-за нового бьюти-продукта от Ким Кардашьян – якобы уникального бандажа для лица. Товар за 48 долларов обещает поддерживать челюсть, сокращать морщины и препятствовать ночным отекам. Однако потенциальные покупатели по-разному отнеслись к новинке. Чем недовольны пользователи и есть ли реальная польза от такого аксессуара, разбиралась Москва 24.

"Красивая в шапочке"

Предприниматель, актриса и блогер Ким Кардашьян выпустила первый бьюти-продукт в своем бренде: фотографии новинки – бандажа для лица – появились на странице ее компании. Производители утверждают, что это "первая в истории инновация для лица, изготовленная из фирменной моделирующей ткани и обогащенная коллагеновыми нитями для ультрамягкой поддержки челюсти", приобрести которую можно за 48 долларов.

Специальные утягивающие маски получили название Ultimate Face. Предполагается, что они подтягивают ткани, сокращают морщины и препятствуют образованию ночных отеков.

Поклонники бренда встретили новинку смешанными отзывами. Одни восторгались продуктом и сообщали, что поспешат купить его, другие отнеслись к нему с сомнением. Многие подчеркнули, что цена бьюти-гаджета слишком высока: на маркетплейсах можно приобрести подобный товар в разы дешевле.

"Для чего мне вообще это использовать?"; "я носил этот медицинский аналог, когда делал липосакцию подбородка и вставлял имплант. Это почти наверняка ничего не даст. Его могут рекламировать как корсет для подбородка/челюсти, но мы все знаем, что он ни на что не годится"; "Skims нужно вернуть меховые шлепанцы, а не эту ерунду", – отметили пользователи.



пользовательница Сети 50 долларов? Когда я могла просто обмотать голову туалетной бумагой и на этом закончить?

Прокомментировал новинку и британский актер театра и кино Энтони Хопкинс, выложив в соцсеть ролик, в котором предстал перед камерой в бандаже.

"Привет, Ким, я сразу же помолодел на 10 лет", – сказал 87-летний артист.

Поклонники сразу же сравнили образ Хопкинса в ролике с образом его персонажа Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят".

"Не думал, что я когда-нибудь увижу перезапуск этого фильма", – пошутили комментаторы.

"Чтобы лицо не сползало"

Доказательств пользы такого бандажа нет, поскольку это не медицинский товар. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

"У эффективности бандажа также нет доказательной базы, рейтинг основывается только на отзывах клиентов, и поэтому мнения разделяются. Многое зависит от типа кожи, особенностей ее старения и частоты применения такой маски. Эти моменты и влияют на мнение покупателей", – объяснила она.





Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Если рассмотреть бандаж с медицинской точки зрения, то польза от него есть, но она минимальная. Он может только стянуть кожу, которая за день растягивается из-за гравитации. Бандаж имеет место быть при тонкой коже, у людей среднего возраста и при отсутствии сильной жировой прослойки.

Врач подчеркнула, что есть и другие, более рабочие способы подтянуть овал лица.

"Сейчас люди постоянно проводят время за компьютером или телефоном, но лицо зависит от осанки, и овал начинает тянуться за счет мышц, которые неправильно расположены", – отметила она.

В повседневной жизни нужно уделять время упражнениям, поддерживающим осанку.

"С утра необходимо делать зарядку с упражнениями на плечевой пояс и мышцы шеи, в том числе махи руками. Они улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы, кровообращение. Это укрепит осанку и не даст лицу "ползти" вниз", – пояснила врач.



(обвисшие участки кожи в области рта, щек и нижней челюсти. – Прим. ред.) , носогубные складки, второй подбородок, то здесь, конечно, помимо работы над осанкой, потребуется помощь косметолога.

Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Если оно уже "сползло", появились брыли, носогубные складки, второй подбородок, то здесь, конечно, помимо работы над осанкой, потребуется помощь косметолога.

Также необходимо контролировать вес. Его резкие скачки могут поспособствовать изменению овала лица. Эксперт добавила, что максимальные отклонения веса, которые не повлекут за собой последствий, это 3–5 килограммов.