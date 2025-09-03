Академик РАН Авдеев: курильщикам старше 40 лет стоит провериться на ХОБЛ

Фото: depositphotos/Remains

Курящим в России необходимо провести спирометрию и тестирование на хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ). Об этом заявил академик РАН, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в беседе с Lenta.ru.

По его словам, данной категории граждан часто ошибочно ставят диагноз "хронический бронхит", в связи с чем статистика по этому заболеванию в стране завышена примерно в два раза.

"Если же посмотреть на этих больных, у многих из них 10-летний стаж курения. Достаточно сделать спирометрию, и мы сразу увидим нарушение функции дыхания, которое является четким признаком ХОБЛ", – пояснил Авдеев.

Врач подчеркнул, что процедуру рекомендуется пройти всем курильщикам старше 40 лет. По его словам, это простое исследование может помочь выявлять ХОБЛ в 2–4 раза чаще.

Лечение и поддержка пациентов включают медикаментозные и немедикаментозные методы, указывал ранее Авдеев. Он отмечал, что заболевание занимает 5–6 место среди причин смертности россиян, и 95% случаев вызваны курением.

Немедикаментозная терапия включает отказ от привычки, вакцинацию и физическую активность. Медикаментозное предполагает высокоэффективные комбинированные препараты с двойными и тройными комбинациями действующих веществ, которые снижают вероятность летального исхода.