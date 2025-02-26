Пульмонолог Авдеев назвал комплексный подход оптимальным при лечении ХОБЛ

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Лечение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и поддержка пациентов с ней базируется на комплексном подходе, включающем медикаментозный и немедикаментозный методы. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева.

Специалист отметил, что ХОБЛ находится на пятом-шестом месте среди причин смертности россиян, и около 95% случаев заболевания вызваны курением табака. Немедикаментозная терапия предполагает обязательный отказ от сигарет, регулярную вакцинацию для профилактики респираторных инфекций и активную пропаганду физической активности среди пациентов, подчеркнул врач.

Немедикаментозная терапия играет критически важную роль в улучшении прогноза заболевания, отметил Авдеев.

Что касается медикаментозного метода, то в последние годы были разработаны высокоэффективные комбинированные препараты, содержащие двойные и тройные комбинации действующих веществ, уточнил врач.

Кроме того, удалось получить подтвержденные данные о влиянии комбинированных препаратов на снижение вероятности летального исхода при ХОБЛ, сказано в материале. По словам Авдеева, это стало значительным достижением в терапии этой болезни.

Главными задачами в лечении ХОБЛ остаются своевременная диагностика и приверженность пациентов предписанному лечению. Они позволят существенно увеличить продолжительность жизни больных, подчеркнул специалист.

Он добавил, что комплексный подход с медикаментозным и немедикаментозным методами и использование современных технологий являются оптимальной стратегией в ведении пациентов с ХОБЛ.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказывал, что ощущение нехватки воздуха может наблюдаться при опасных заболеваниях. Это может быть связано с хронической обструктивной болезнью легких. По словам пульмонолога, симптом может возникнуть на фоне застойной сердечной недостаточности.

Врач Дарья Урия сообщала, что хронический сухой кашель нередко сигнализирует о гастрорефлюксной болезни пищевода, сбое в работе щитовидной железы или нарушении нервных рефлексов. Например, симптом возникает при инсультах и инфарктах, когда ухудшается иннервация диафрагмы.