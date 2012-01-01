Врач Дедов: самостоятельный прием антибиотиков усложняет лечение легких

Пациенты, принимающие препараты без назначения врача, усложняют лечение заболеваний легких. Почему важно сразу обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением, рассказал врач-терапевт ГКБ им. В. М. Буянова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Дедов в программе "Доктор 24".

Ошибки пациентов

При патологиях дыхательных путей многие принимают антибиотики самостоятельно, что впоследствии затрудняет работу врачей. Им приходится подбирать более сложную антибактериальную терапию, чтобы справиться с заболеванием, рассказал Евгений Дедов.





Евгений Дедов врач-терапевт ГКБ им. В. М. Буянова, профессор, доктор медицинских наук Для назначения антибиотиков существуют определенные показания. Доктор анализирует самочувствие пациента, температуру, рентгенологические и лабораторные показатели, насыщение крови кислородом.

Также не стоит делать КТ без назначения врача, так как больному редко удается расшифровать результаты самостоятельно и он упускает время, которое мог бы потратить на лечение, предупредил эксперт.

При этом некоторые опасаются упустить развитие пневмонии. Обычно заболевание сопровождается ухудшением общего состояния, лихорадкой (температура выше 38 градусов), выраженным кашлем с мокротой, лейкоцитозом, повышением СОЭ и воспалением легочной ткани, что можно увидеть с помощью рентгена.

Как ускорить выздоровление

Лечебная физкультура, в частности, дыхательная гимнастика, хорошо помогает восстановиться после заболевания легких. Она назначается в реабилитационный период, отметил специалист.





Евгений Дедов врач-терапевт ГКБ им. В. М. Буянова, профессор, доктор медицинских наук Следующее упражнение будет полезным: нужно широко раскинуть руки, чтобы раскрыть грудную клетку, и поворачиваться вправо и влево. На выдохе можно делать наклоны.

При этом после перенесенной пневмонии или хронического бронхита (ХОБЛ) еще две-четыре недели может сохраняться остаточный кашель. Он особенно характерен для пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. В таком случае важно следить за ситуацией и обратиться к врачу, который поможет облегчить состояние, подытожил Дедов.

