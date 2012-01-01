Пульмонолог Канеева назвала опасные причины долгой одышки

Одышка, которая длится более пяти минут, сигнализирует о проблемах со здоровьем. С чем они связаны, рассказала врач-пульмонолог ГКБ № 52 Ирина Канеева в программе "Доктор 24".

Приспособительный механизм

В норме при дыхании воздух поступает в легкие, откуда кислород попадает в кровь и разносится по всем органам и тканям. При выдохе из организма выходит ненужный углекислый газ, рассказала Ирина Канеева.





Ирина Канеева врач-пульмонолог ГКБ № 52 Во время одышки увеличивается частота и глубина дыхания – это приспособительный механизм. При физической нагрузке мы должны удовлетворить потребности организма, поэтому дыхание может стать более частым и поверхностным или, наоборот, более глубоким.

Однако, если одышка возникает в покое или при минимальной нагрузке, например ночью, при чистке зубов или умывании, это говорит о патологии.

Опасные причины

Одышка сопровождает патологии сердечно-сосудистой системы. Также пациенты отмечают у себя повышенное или пониженное давление, отечность в ногах, учащенное сердцебиение и другие нарушениями ритма.

Заболевания легких тоже сопровождаются одышкой и нередко кашлем. Также учащенное дыхание появляется после перенесенной пневмонии, поэтому важно обратиться к специалисту.





Ирина Канеева врач-пульмонолог ГКБ № 52 Для врачей важно, если одышка длится более пяти минут. Здесь важна не только длительность, но и условия, в которых возникает учащенное дыхание: при какой нагрузке, ночью ли, во время еды или после нее, с кашлем, болью в грудной клетке и с каким сердцебиением. Учитывая все это, можно понять, к какому специалисту нужно обратиться.

Самое опасное состояние, сопровождающееся одышкой, – это инфаркт миокарда. Она может появиться даже в состоянии покоя или при малейшем движении. Одновременно с этим часто возникают холодное потоотделение, сниженное давление, сильное сердцебиение и побледнение кожи. В таком случае нужно экстренно вызвать скорую помощь, заключила Канеева.