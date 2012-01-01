Пульмонолог Канеева назвала опасные причины долгой одышки

Одышка, которая длится более пяти минут, сигнализирует о проблемах со здоровьем. С чем они связаны, рассказала врач-пульмонолог ГКБ № 52 Ирина Канеева в программе "Доктор 24".
Приспособительный механизм
В норме при дыхании воздух поступает в легкие, откуда кислород попадает в кровь и разносится по всем органам и тканям. При выдохе из организма выходит ненужный углекислый газ, рассказала Ирина Канеева.
Однако, если одышка возникает в покое или при минимальной нагрузке, например ночью, при чистке зубов или умывании, это говорит о патологии.
Опасные причины
Одышка сопровождает патологии сердечно-сосудистой системы. Также пациенты отмечают у себя повышенное или пониженное давление, отечность в ногах, учащенное сердцебиение и другие нарушениями ритма.
Заболевания легких тоже сопровождаются одышкой и нередко кашлем. Также учащенное дыхание появляется после перенесенной пневмонии, поэтому важно обратиться к специалисту.
Самое опасное состояние, сопровождающееся одышкой, – это инфаркт миокарда. Она может появиться даже в состоянии покоя или при малейшем движении. Одновременно с этим часто возникают холодное потоотделение, сниженное давление, сильное сердцебиение и побледнение кожи. В таком случае нужно экстренно вызвать скорую помощь, заключила Канеева.