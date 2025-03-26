Мишустин: показатель младенческой смертности в России самый низкий за историю

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Показатель младенческой смертности в настоящий момент самый низкий за всю историю России и СССР. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2024 год.

"За этими словами – тысячи малышей, которым высококлассные специалисты в нужный момент оказали соответствующую помощь и, что самое главное, подарили возможность жить", – сказал он.

Политик указал, что количество врачей в системе здравоохранения страны за два года увеличилось на 12 тысяч. Работа таких специалистов должна справедливо оплачиваться, подчеркнул он.

Также российские власти усилили борьбу с онкологией, болезнями сердца, сахарным диабетом, расширив бесплатное лекарственное обеспечение при таких диагнозах. Мишустин указал, что в 2024 году свыше 58 тысяч детей с диабетом бесплатно получили системы непрерывного мониторинга глюкозы. По его словам, это больше, чем планировалось.

"С этого года такая же помощь предусмотрена и для беременных женщин, что позволяет снизить риск осложнений", – отметил он.

В 2024 году россиянам бесплатно провели более 1,5 миллиона сложных операций в рамках высокотехнологичного лечения. Возможности пройти такое лечение, уточнил Мишустин, расширяются для всех граждан страны.

Глава кабмина также рассказал, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" были построены или отремонтированы более 10 тысяч организаций первичного звена. Туда поставили свыше 230 тысяч единиц медоборудования, 60% – отечественное. Более того, медучреждения получили новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы.

Ранее в России снизилась стоимость шести жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Лекарства с международными непатентованными наименованиями (МНН) "Инотузумаб озогамицин", "Полатузумаб ведотин", "Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол", "Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон", "Тезепелумаб" и "Роксадустат" включили в список ЖНВЛП в 2025 году.

ФАС проанализировала цены производителей на эти препараты и снизила их в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в прошлом году и в среднем на 52% от минимальных цен в референтных для России странах.