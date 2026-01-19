Проект "Московское долголетие" подготовил курс "Школа бариста"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Проект "Московское долголетие" откроет образовательный курс "Школа бариста" 23 января, сообщила пресс-служба столичного департамента труда и соцзащиты населения.

"Мы видим, как в Москве развивается кофейная культура, которая привлекает интерес самых разных поколений. Чтобы наши участники были в тренде и, возможно, даже открыли для себя азы новой профессии, мы совместно с экспертами этой сферы начинаем такой курс", – отметил замруководителя ведомства Владимир Филиппов.

По его словам, все занятия будут проходить под руководством опытных наставников. Это гарантирует не только получение навыков, но и общение с профессиональным сообществом.

В качестве наставников выступят эксперты Moscow Barista School. Они расскажут участникам проекта о сортах кофе и научат их готовить любимые напитки в домашних условиях. В конце курса состоится стажировка в учебном центре сети кофеен.

"Школа бариста" будет проходить раз в неделю в 11 флагманских центрах московского долголетия. Программа рассчитана на 6 занятий, сочетающих теорию с практикой. Каждое из них посвящено отдельной теме.

Записаться на курс можно на сайте "Московского долголетия", лично обратившись в центр, а также позвонив по телефону 8 (495) 870⁠-44⁠-44. Количество мест ограничено.

Ранее "Московское долголетие" и мессенджер MAX запустили совместный обучающий курс по освоению указанной платформы. Программа состоит из 6 занятий, в ходе которых участникам расскажут о создании профиля, работе с групповыми чатами и видеозвонками, а также о настройках конфиденциальности и безопасности.