Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 10:55

Общество

Проект "Московское долголетие" подготовил курс "Школа бариста"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Проект "Московское долголетие" откроет образовательный курс "Школа бариста" 23 января, сообщила пресс-служба столичного департамента труда и соцзащиты населения.

"Мы видим, как в Москве развивается кофейная культура, которая привлекает интерес самых разных поколений. Чтобы наши участники были в тренде и, возможно, даже открыли для себя азы новой профессии, мы совместно с экспертами этой сферы начинаем такой курс", – отметил замруководителя ведомства Владимир Филиппов.

По его словам, все занятия будут проходить под руководством опытных наставников. Это гарантирует не только получение навыков, но и общение с профессиональным сообществом.

В качестве наставников выступят эксперты Moscow Barista School. Они расскажут участникам проекта о сортах кофе и научат их готовить любимые напитки в домашних условиях. В конце курса состоится стажировка в учебном центре сети кофеен.

"Школа бариста" будет проходить раз в неделю в 11 флагманских центрах московского долголетия. Программа рассчитана на 6 занятий, сочетающих теорию с практикой. Каждое из них посвящено отдельной теме.

Записаться на курс можно на сайте "Московского долголетия", лично обратившись в центр, а также позвонив по телефону 8 (495) 870⁠-44⁠-44. Количество мест ограничено.

Ранее "Московское долголетие" и мессенджер MAX запустили совместный обучающий курс по освоению указанной платформы. Программа состоит из 6 занятий, в ходе которых участникам расскажут о создании профиля, работе с групповыми чатами и видеозвонками, а также о настройках конфиденциальности и безопасности.

Участники "Московского долголетия" вышли на каток на Красной площади

Читайте также


обществогород

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика